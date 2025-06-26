Кац: "Израиль стремился ликвидировать Хаменеи, но для этого не было "оперативной возможности"

Министр обороны Исраэль Кац в интервью израильскому телеканалу "Решет-13" заявил, что в ходе операции "Народ как лев" аятолла Хаменеи был бы ликвидирован, если бы такая возможность подвернулась.

На вопрос, насколько удалось отбросить Иран от создания ядерного оружия, Кац ответил: "На многие годы. Но даже не это главное. Главное, что Израиль будет контролировать действия Ирана. Это как в Ливане, только в сто раз строже".

Исраэль Кац также напомнил, что Израиль получил "зеленый свет" от Трампа атаковать Иран в случае продвижения его ядерной программы.

Говоря о войне в Газе, министр обороны сказал, что она закончится, как только будут возвращены все похищенные и устранена угроза со стороны ХАМАСа.