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Израиль

Житель Дир аль-Асада арестован за работу на иранскую разведку

Иран
Полиция
ШАБАК
шпионаж
время публикации: 26 июня 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 08:42
Житель Дир аль-Асада арестован за работу на иранскую разведку
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают об аресте 22-летнего Башара Хасана Касема Мусы из Дир аль-Асада. Он подозревается в деятельности по заданиям иранской разведки.

В сообщении сказано, что Башар Муса был студентом факультета информационных систем в Университете имени Бен-Гуриона. Его арестовали в июне 2025 года (до войны или во время войны с Ираном, не указывается).

По данным следствия, Башар Муса был завербован иранской разведкой несколько месяцев назад. Задания он выполнял незначительные – типа разбрасывания гвоздей на центральной улице в Беэр-Шеве и "поощрения разногласий". Муса действовал по идеологическим соображениям ("из сочувствия Газе"), но за выполнение заданий получал деньги.

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