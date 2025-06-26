Житель Дир аль-Асада арестован за работу на иранскую разведку

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают об аресте 22-летнего Башара Хасана Касема Мусы из Дир аль-Асада. Он подозревается в деятельности по заданиям иранской разведки.

В сообщении сказано, что Башар Муса был студентом факультета информационных систем в Университете имени Бен-Гуриона. Его арестовали в июне 2025 года (до войны или во время войны с Ираном, не указывается).

По данным следствия, Башар Муса был завербован иранской разведкой несколько месяцев назад. Задания он выполнял незначительные – типа разбрасывания гвоздей на центральной улице в Беэр-Шеве и "поощрения разногласий". Муса действовал по идеологическим соображениям ("из сочувствия Газе"), но за выполнение заданий получал деньги.