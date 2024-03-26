Владелец винодельни в Авивим, пострадавшей от обстрела "Хизбаллы", говорит об огромном ущербе

Владелец винодельни в мошаве Авивим Меир Битон рассказал, что в его винодельню попали две ракеты, выпущенные боевиками "Хизбаллы" с юга Ливана, в результате чего здание загорелось.

Он сообщил также, что из-за опасности обстрелов пожарные расчеты не могут добраться до винодельни, поэтому тушить пожар приходится своими усилиями. Битон отметил, что пожарные приехали по вызову, однако военнослужащие не пропустили их, поскольку винодельня находится в опасном месте, всего в нескольких метрах от границы с Ливаном.

Издание "Давар1" сообщает, что его винодельня пострадала от террора "Хизбаллы" уже в четвертый раз. Меир Битон рассказал, что он услышал три взрыва один за другим, сам он в момент обстрела находился в винодельне.

По словам владельца винодельни, в период обострения в сфере безопасности он навещает свой бизнес раз в несколько дней, и вывозит товар, когда выдается такая возможность. По его оценке, его предприятие понесло ущерб на сумму более 20 миллионов шекелей.