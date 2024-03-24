Глава UNRWA заявил, что Израиль запретил гуманитарные конвои агентства на севере Газы

Глава агентства ООН по оказанию помощи палестинских беженцев (UNRWA) Филипп Лазарини сообщил, что Израиль уведомил ООН, что не позволит больше агентству доставлять гуманитарную помощь в северные районы сектора Газы.

"Несмотря на трагедию, разворачивающуюся на наших глазах, власти Израиля уведомили ООН, что с этого момента UNRWA не получит разрешения на доставку продовольствия на север сектора", – написал он в своем Х-блоге.

Лазарини обвиняет Израиль в "намеренном создании препятствий для оказания помощи во время искусственного созданного голода", и требует немедленно отменить все ограничения.