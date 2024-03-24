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Израиль

Глава UNRWA заявил, что Израиль запретил гуманитарные конвои агентства на севере Газы

время публикации: 24 марта 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 18:22
Глава UNRWA заявил, что Израиль запретил гуманитарные конвои агентства на севере Газы
AP Photo/Bilal Hussein

Глава агентства ООН по оказанию помощи палестинских беженцев (UNRWA) Филипп Лазарини сообщил, что Израиль уведомил ООН, что не позволит больше агентству доставлять гуманитарную помощь в северные районы сектора Газы.

"Несмотря на трагедию, разворачивающуюся на наших глазах, власти Израиля уведомили ООН, что с этого момента UNRWA не получит разрешения на доставку продовольствия на север сектора", – написал он в своем Х-блоге.

Лазарини обвиняет Израиль в "намеренном создании препятствий для оказания помощи во время искусственного созданного голода", и требует немедленно отменить все ограничения.

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