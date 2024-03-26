ХАМАС потребовал от стран Запада прекратить сбрасывать гуманитарную помощь с самолетов

Во вторник, 26 марта, руководство террористической группировки ХАМАС обратилась к западным странам с требованием прекратить сбрасывать гуманитарную помощь с самолетов, назвав этот способ доставки помощи "оскорбительным, неправильным, неуместным и неэффективным".

"Мы призываем прекратить доставку помощи этим оскорбительным, неправильным, неуместным и неэффективным способом", – говорится в заявлении ХАМАСа.

Террористическая группировка с самого начала выступала против десантирования гуманитарных грузов. ХАМАС призывает немедленно открыть дополнительные КПП, чтобы обеспечить увеличение объемов поставки наземными путями.

Вечером 26 марта израильский телеканал "Кан-11" передал, что две страны, Катар и Турция, были готовы доставлять в северные районы сектора Газы гуманитарные грузы и десантировать их с парашютами с самолетов, но не смогли получить разрешение на это у Израиля.

По информации телеканала, девять стран имеют разрешение на десантирование гуманитарной помощи в Газу: США, Египет, Иордания, Германия, ОАЭ, Бельгия, Франция, Сингапур, Нидерланды. Разрешения получают страны, поддерживающие с Израилем сотрудничество в сфере безопасности. Катар также сотрудничество не поддерживает, а отношения с Турцией резко ухудшились после начала войны и после антиизраильских высказываний Эрдогана.

Вечером 26 марта телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США сообщает, что "произошло значительное увеличение объема помощи, поступающей в сектор Газы через различные контрольно-пропускные пункты". В общей сложности в сутки в сектор Газы доставляется около 200 грузовиков гуманитарной помощи.