"Кан-11": Израиль не разрешил Катару и Турции десантировать гуманитарную помощь в сектор Газы

По данным телеканала "Кан-11", две страны, Катар и Турция, были готовы доставлять в северные районы сектора Газы гуманитарные грузы и десантировать их с парашютами с самолетов, но не смогли получить разрешение на это у Израиля.

По информации телеканала, девять стран имеют разрешение на десантирование гуманитарной помощи в Газу: США, Египет, Иордания, Германия, ОАЭ, Бельгия, Франция, Сингапур, Нидерланды.

Разрешения получают страны, поддерживающие с Израилем сотрудничество в сфере безопасности. Катар также сотрудничество не поддерживает, а отношения с Турцией резко ухудшились после начала войны и после антиизраильских высказываний Эрдогана.