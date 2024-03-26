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Израиль

Закон о призыве: Нетаниягу и Левин побеседовали с юридическим советником правительства

время публикации: 26 марта 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 13:29
Закон о призыве: Нетаниягу и Левин побеседовали с юридическим советником правительства
Yonatan Sindel/Flash90; Miriam Alster/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левина встретились с юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой. Встреча состоялась на фоне тупика, в который зашли попытки прийти к договоренности по поводу законопроекта о призыве.

Источники в "Ликуде" сообщают, что юридический советник требует внести в текст законопроекта число ультраортодоксов, которые будут призываться ежегодно. В свою очередь, в ШАС и "Яадут а-Тора" возражают против внесения точно оговоренных квот в текст законопроекта. Перед встречей с юридическим советником правительства, Биньямин Нетаниягу должен был встретиться с представителями ШАС и "Яадут а-Тора", однако эти встречи отложены.

Министр юстиции Ярив Левин также принимает участие в попытках сформировать приемлемый для всех фракций законопроект. В ультраортодоксальных партиях заявляют, что в одной из бесед Левин сказал: "Компромиссный вариант законопроекта плох для "Ликуда". Не из-за моего отношения к закону, а из-за отношения общества". В канцелярии Левина отвергают утверждение о том, что он говорил подобное.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2024

Отложено обсуждение правительством законопроекта о призыве