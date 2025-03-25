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Израиль

БАГАЦ отказался отменить запрет на увольнение главы ШАБАКа, но разрешил собеседования

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 25 марта 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 18:07
БАГАЦ отказался отменить запрет на увольнение главы ШАБАКа, но разрешил собеседования
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил требование правительства отменить временный вердикт судьи Гилы Канфи-Штайниц о замораживании реализации решения правительства об увольнении главы ШАБАКа Ронена Бара.

Правительство указывало, что это решение лишает его законных полномочий и вредит ответственности правительства за безопасность государства. В документе особо подчеркивается, что во время войны на нескольких фронтах, которую ведет государство, невозможно сохранять ситуацию, в которой глава ключевой службы безопасности Израиля не пользуется доверием правительства.

В письме также приводится судебный прецедент, когда было установлено, что петиция общественных организаций не может рассматриваться, если пострадавшая (по утверждению этих организаций) сторона решила не обращаться в БАГАЦ.

Несмотря на все эти доводы, БАГАЦ оставил в силе замораживание процедуры увольнения Ронена Бара. Однако БАГАЦ отклонил также требование юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары запретить проводить собеседования с кандидатами на пост руководителя ШАБАКа. Баарав-Миара может представить свои возражения до заседания по рассмотрению петиций против решения об увольнении Ронена Бара, то есть, до 8 апреля.

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