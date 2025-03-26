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Израиль

В Бака аль-Гарбии раскрыто нелегальное финансовое учреждение

Налоги
Финансы
Полиция
время публикации: 26 марта 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 10:12
В Бака аль-Гарбии раскрыто нелегальное финансовое учреждение
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Израиля и следователи Налогового управления задержали четверых подозреваемых в создании нелегального финансового учреждения в Бака аль-Гарбии.

Задержанным вменяются отмывание капитала, получение выгоды мошенническим путем, уклонение от уплаты налогов, нарушение закона о надзоре за финансовыми учреждениями.

Главный подозреваемый ранее владел меняльной конторой, однако в 2022 году его лицензия была отозвана в связи с расследованием подозрений на сотрудничество с оргпреступностью.

По данным следствия, вскоре после этого он создал новую компанию, записанную на имя одного из родственников. Сыновья главного подозреваемого были задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов с доходов по торговле золотом и криптовалютами.

В ходе обыска у подозреваемых были изъяты крупные суммы наличности в шекелях и в иностранной валюте и чеки. Также был наложен арест на автомобили подозреваемых.

По оценке Налогового управления, задержанные, отчитавшиеся о доходе в несколько сотен тысяч шекелей, на самом деле заработали около 75 миллионов шекелей.

Израиль
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