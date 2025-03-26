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Израиль

Попытка ракетного обстрела Беэр-Шевы. Сигнала тревоги не было

Газа
Цева адом
ХАМАС
время публикации: 26 марта 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 21:44
Беэр-Шева
Nati Shohat/Flash90

Жители Беэр-Шевы сообщают о двух взрывах, которые были слышны в городе. Сигнала тревоги не было.

Телеканал "Кан-11" передал, что ракета, запущенная из Газы, была перехвачена "Железным куполом" в районе кибуца Ницарим.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что системой ПВО был осуществлен запуск противоракеты для перехвата ракеты, запущенной из северной части сектора Газы. Военные проверяют результаты перехвата.

Израиль
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