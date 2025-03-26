Попытка ракетного обстрела Беэр-Шевы. Сигнала тревоги не было

Жители Беэр-Шевы сообщают о двух взрывах, которые были слышны в городе. Сигнала тревоги не было.

Телеканал "Кан-11" передал, что ракета, запущенная из Газы, была перехвачена "Железным куполом" в районе кибуца Ницарим.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что системой ПВО был осуществлен запуск противоракеты для перехвата ракеты, запущенной из северной части сектора Газы. Военные проверяют результаты перехвата.