Стрельба в Шфараме, убит 19-летний мужчина

В Шфараме в результате стрельбы погиб 19-летний местный житель. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.

Полиция начала расследование обстоятельств убийства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведется поиск подозреваемых.

По данным предварительного расследования, убийство произошло на криминальной почве.