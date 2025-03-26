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Израиль

Стрельба в Шфараме, убит 19-летний мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 26 марта 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 20:48
Стрельба в Шфараме, убит 19-летний мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В Шфараме в результате стрельбы погиб 19-летний местный житель. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.

Полиция начала расследование обстоятельств убийства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведется поиск подозреваемых.

По данным предварительного расследования, убийство произошло на криминальной почве.

Израиль
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