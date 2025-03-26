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Израиль

С начала операции "Сила и меч" ВВС ЦАХАЛа атаковали более 430 целей

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 26 марта 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 18:37
С начала операции "Сила и меч" ВВС ЦАХАЛа атаковали более 430 целей
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с начала операции "Сила и меч" ВВС ЦАХАЛа атаковали более 430 целей в Газе, Ливане и Сирии.

Во вторник, 25 марта, боевые самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по военным целям в Сирии, включая стратегические военные объекты на военных базах Т4 и "Тадмор".

На прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа атаковал 18 целей в Сирии.

Кроме того, в субботу, 22 марта, в ответ на ракетный обстрел были атакованы более 40 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана и в глубине ливанской территории.

Операция "Сила и меч" была начата в ночь на 18 марта 2025 года. После двухмесячного затишья ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в секторе Газа, одновременно продолжая операции на территории Ливана и Сирии.

Израиль
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