Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с начала операции "Сила и меч" ВВС ЦАХАЛа атаковали более 430 целей в Газе, Ливане и Сирии.

Во вторник, 25 марта, боевые самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по военным целям в Сирии, включая стратегические военные объекты на военных базах Т4 и "Тадмор".

На прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа атаковал 18 целей в Сирии.

Кроме того, в субботу, 22 марта, в ответ на ракетный обстрел были атакованы более 40 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана и в глубине ливанской территории.

Операция "Сила и меч" была начата в ночь на 18 марта 2025 года. После двухмесячного затишья ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в секторе Газа, одновременно продолжая операции на территории Ливана и Сирии.