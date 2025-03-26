ЦАХАЛ атаковал в Газе террориста, обстрелявшего территорию Израиля

ЦАХАЛ нанес авиаудар в центре сектора Газы по террористу, замеченному в районе, откуда был осуществлен ракетный обстрел израильской территории.

Затем также были атакованы здание, из которого были осуществлены запуски, и еще две стартовые площадки в этом районе.

В 12:03-12:05 26 марта в населенных пунктах Кфар Маймон, Тушия, Алумим, Зимрат и Шува, расположенных около границы с сектором Газы, прозвучали сигналы тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ сообщал, что был зафиксирован ракетный обстрел: две ракеты были выпущены из центральной части сектора Газы, одна ракета упала в районе поселка Зимрат, другая была перехвачена системой ПРО.

"Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") взяли на себя ответственность за этот обстрел израильской территории.