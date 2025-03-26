Командир северной бригады дивизии "Газа" подал в отставку, взяв на себя ответственность за провалы 7 октября

Командир северной бригады дивизии "Газа" подполковник Хаим Коэн объявил о своем уходе из ЦАХАЛа. В письме, направленном командующему Южным военным округом Яниву Асору, Коэн написал: "7 октября бригада под моим командованием не выполнила свою задачу по защите жителей приграничных населенных пунктов во время внезапного нападения. Я потерпел неудачу".

Хаим Коэн, в зоне ответственности бригады которого находились территория музыкального фестиваля "Нова" и кибуцы Бэри и Нахаль-Оз, 7 октября предпочел руководить боями из командного центра дивизии, а не находиться непосредственно на поле боя. Кроме того, по данным расследования ЦАХАЛа, Коэн отвечал за неэффективное оперативное управление на военной базе "Нахаль-Оз" перед войной. Расследования также показали, что он отвечает за предоставление неверной картины происходящего в кибуце Нахаль-Оз во время нападения. В частности, в его офисе была найдена доска для заметок со схемами расположения сил в кибуцах в критические часы, нарисованными маркером. Эти схемы не соответствовали реальности: например, на доске было указано, что в кибуце Нахаль-Оз действуют подразделения спецназа Генштаба, спецназ полиции и 13-я флотилия, хотя фактически этих сил там не было.