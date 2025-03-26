x
26 марта 2025
|
последняя новость: 19:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 19:19
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командир северной бригады дивизии "Газа" подал в отставку

ЦАХАЛ
время публикации: 26 марта 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 18:19
Командир северной бригады дивизии "Газа" подал в отставку
Wikipedia.org. Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer

Командир северной бригады дивизии "Газа" подал в отставку, взяв на себя ответственность за провалы 7 октября

Командир северной бригады дивизии "Газа" подполковник Хаим Коэн объявил о своем уходе из ЦАХАЛа. В письме, направленном командующему Южным военным округом Яниву Асору, Коэн написал: "7 октября бригада под моим командованием не выполнила свою задачу по защите жителей приграничных населенных пунктов во время внезапного нападения. Я потерпел неудачу".

Хаим Коэн, в зоне ответственности бригады которого находились территория музыкального фестиваля "Нова" и кибуцы Бэри и Нахаль-Оз, 7 октября предпочел руководить боями из командного центра дивизии, а не находиться непосредственно на поле боя. Кроме того, по данным расследования ЦАХАЛа, Коэн отвечал за неэффективное оперативное управление на военной базе "Нахаль-Оз" перед войной. Расследования также показали, что он отвечает за предоставление неверной картины происходящего в кибуце Нахаль-Оз во время нападения. В частности, в его офисе была найдена доска для заметок со схемами расположения сил в кибуцах в критические часы, нарисованными маркером. Эти схемы не соответствовали реальности: например, на доске было указано, что в кибуце Нахаль-Оз действуют подразделения спецназа Генштаба, спецназ полиции и 13-я флотилия, хотя фактически этих сил там не было.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2025

ЦАХАЛ готовится провести "работу над ошибками" по итогам расследования событий 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2025

ЦАХАЛ: глава ШАБАКа Ронен Бар участвует в оценке ситуации на юге Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2025

ЦАХАЛ представит отчет о 7 октября, в нем не будет персональных выводов