"Исламский джихад" взял на себя ответственность за обстрел территория Израиля из сектора Газы

"Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") взяли на себя ответственность за сегодняшний обстрел израильской территории из сектора Газы.

В 12:03-12:05 26 марта в населенных пунктах Кфар Маймон, Тушия, Алумим, Зимрат и Шува, расположенных около границы с сектором Газы, прозвучали сигналы тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ сообщал, что был зафиксирован ракетный обстрел: две ракеты были выпущены из центральной части сектора Газы, одна ракета упала в районе поселка Зимрат, другая была перехвачена системой ПРО.