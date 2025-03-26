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Израиль

"Исламский джихад" взял на себя ответственность за обстрел территория Израиля из сектора Газы

Газа
Исламский джихад
время публикации: 26 марта 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 14:36
"Исламский джихад" взял на себя ответственность за обстрел территория Израиля из сектора Газы
AP Photo/Adel Hana

"Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") взяли на себя ответственность за сегодняшний обстрел израильской территории из сектора Газы.

В 12:03-12:05 26 марта в населенных пунктах Кфар Маймон, Тушия, Алумим, Зимрат и Шува, расположенных около границы с сектором Газы, прозвучали сигналы тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ сообщал, что был зафиксирован ракетный обстрел: две ракеты были выпущены из центральной части сектора Газы, одна ракета упала в районе поселка Зимрат, другая была перехвачена системой ПРО.

Израиль
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