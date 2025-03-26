"Исламский джихад": целью ракетного обстрела была авиабаза "Хацерим"

Террористическая группировка "Исламский джихад" взяла ответственность за ракетный обстрел израильской территории вечером 26 марта, заявив, что целью была не Беэр-Шева, а находящаяся недалеко от города авиабаза "Хацерим".

Вечером 26 марта жители Беэр-Шевы слышали взрывы, но сигнала тревоги в городе не было. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что системой ПВО был осуществлен запуск противоракеты для перехвата ракеты, запущенной из северной части сектора Газы. Военные проверяют результаты перехвата.

По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающей события на границах Израиля, система раннего предупреждения во время обстрела была активирована на базе "Хацерим".