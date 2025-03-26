Нетаниягу в Кнессете: "Нет угрозы демократии, есть угроза власти чиновников"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в заседании Кнессета, инициированном оппозицией.

Несмотря на то, что темой обсуждения был рост преступности в арабском секторе, большинство выступлений были посвящены противостоянию в израильском обществе. "Израиль останется живой демократией. Не будет братоубийственной войны. Демократия не находится в опасности, в опасности власть чиновников, в опасности deep state", – сказал Нетаниягу.

Он добавил, что речь идет не о тысячах добросовестно работающих служащих госструктур. "Я говорю о маленькой группе чиновников, которые всеми силами пытаются удержать в руках рычаги управления обществом и сохранить свою силу", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу добавил, что оппозиция поддерживает стремления "чиновников". "Вы это делаете, так как не верите во власть народа, и предпочитаете власть чиновников", – заявил Нетаниягу.

Он говорил о достижениях правительства и несколько раз повторил, что правительство делает то, чего до него не делало ни одно другое правительство Израиля.

"Я согласен с вами, ни одно правительство не допустило 7 октября", – ответил Нетаниягу глава парламентской оппозиции Яир Лапид. Он подверг критике бюджет, утвержденный накануне, и заявил, что речь идет о самом большом грабеже в истории государства. "Вы готовы сделать все, чтобы остаться у власти еще хоть месяц или два. Когда вас сменит наше правительство, мы исправим все, что вы сломали и продолжаете ломать", – заявил Лапид.