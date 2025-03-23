Оппозиция обвиняет: "Нетаниягу нужен юридический советник, который даст обойти БАГАЦ"

В оппозиции резко осудили решение правительства инициировать процедуру смещения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

"После того, как против Нетаниягу начали расследование, он попытался уволить того, кто расследует его (главу ШАБАКа Ронена Бара – прим.ред.), – заявил лидер "Еш Атид" Яир Лапид. – Сейчас Нетаниягу обвинен – и он пытается уволить ту, кто предъявляет ему обвинения. Гали Баарав-Миара – юридический советник профессиональный, честный и эффективный. Именно поэтому они хотят ее уволить. Это незаконно. Это коррупция. И это не пройдет".

"Решение об увольнении юридического советника правительства – это операция прикрытия, – заявил лидер партии НДИ Авигдор Либерман. – Так правительство "7 октября" пытается отвлечь ваше внимание от закона об уклонении, необходимости создания государственной следственной комиссии и скандального "Катаргейта", вопроса о заложниках и бюджета, в котором миллиарды уйдут уклонистам. Провальное правительство таким образом отвлекает внимание общества от возобновившихся ракетных ударов из Ливана, Йемена и Газы. Это правительство опасно для Государства Израиль!"

Председатель партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц выразил уверенность, что правительство пытается сместить юридического советника, чтобы без помех провести закон об освобождении ультраортодоксов от службы в армии. "На заседании правительства прозвучало множество оправданий и нападок, но помимо того, что Баарав-Миара им не нравится, есть главная причина: правительство обязалось принять закон, который освободит "харедим" от призыва. Нетаниягу нужен юридический советник, который позволит обогнуть БАГАЦ, который позволит дискриминировать резервистов, призванных уже на пятый срок резервистской службы, и закрепит законодательно уклонение "харедим" от службы. Его цель ясна – сохранить коалицию за счет тех, кто обеспечивает безопасность Израиля. За счет всех нас".