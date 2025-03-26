"Дело Рамбод": Верховный суд признал виновной одну из общавшихся с представителем иранской разведки

Верховный суд Израиля удовлетворил апелляцию обвинения и признал израильскую гражданку виновной в предоставлении информации, которая могла бы принести пользу врагу. Речь идет о так называемом "деле Рамбод", по которому в 2023 году окружным судом были вынесены оправдательные приговоры.

"Совокупность обстоятельств указывает вне всякого разумного сомнения на то, что "Рамбод", с которым она поддерживала связь, действовал от имени вражеского государства", – сказано в решении Верховного суда.

В январе 2022 года сообщалось о задержании в Израиле мужчины и четырех женщин иранского происхождения, подозреваемых в причастности к усилиям иранской разведки по мобилизации шпионов на территории Израиля. Позже их отпустили под домашний арест. Общая служба безопасности (ШАБАК) заявляла, что израильтян завербовал мужчина, выдававший себя за иранского еврея и контактировавший с ними посредством Facebook и WhatsApp. Было названо его "имя" в соцсетях: "Рамбод Намдар". В августе 2023 года окружной суд в Иерусалиме оправдал обвиняемых, тогда в решении суда говорилось: "Нет никаких сомнений в том, что эти граждане – сионисты, которые любят свою страну и у которых не было намерения ни на каком этапе нанести ущерб безопасности страны".

Тем не менее, в 2023 году одной из подсудимых были предъявлены обвинения в контакте с иранцем. Хотя при этом отмечено, что она искренне заблуждалась по поводу личности и намерений человека, с которым контактировала через интернет, и прервала контакты, когда у нее возникли подозрения по поводу рода деятельности этого человека.

Была подана апелляция, которая в итоге была удовлетворена Верховным судом.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2014 по 2018 год обвиняемая контактировала с сотрудником иранской разведки, который в социальных сетях представлялся как неженатый мусульманин из Тегерана, интересующийся иудаизмом. Она предоставила ему информацию по различным вопросам, включая документацию по общественным зданиям в Израиле, подробную информацию об элементах безопасности и документацию по секретным объектам – все это она делала, хотя и подозревала, что он действовал в интересах иранского режима.

В решении Верховного суда по поводу обвиняемой сказано: "На допросе она призналась, что на 99% была уверена, что Рамбод был связан с режимом в Иране... И действительно: тот, кто выдает себя как иранский агент и ведет себя так, как иранский агент – это агент".

Прокуратура заявила: "Верховный суд согласился с позицией прокуратуры и недвусмысленно постановил, что предоставление конфиденциальной информации враждебным элементам, даже если это делается на первый взгляд непреднамеренно, может нанести ущерб безопасности государства".