12-й телеканал: ШАБАК предупреждал Нетаниягу, что деньги Катара поступают к военному крылу ХАМАСа

По данным 12-го телеканала, в последние годы ШАБАК, как минимум дважды, предупреждал главу правительства Биньямина Нетаниягу о том, что деньги Катара передаются военному крылу ХАМАСа.

По словам обозревателя телеканала "Кешет-12" Ярона Авраама, первое предупреждение было сделано в 2019 году, менее чем через год после того, как Катар начал возить доллары в чемоданах в сектор Газы. Надав Аргаман, возглавлявший тогда ШАБАК, передал правительству предупреждение о том, что часть денег поступает Мухаммаду Дэйфу, главе военного крыла ХАМАСа.

Второе предупреждение последовало в 2020 году, когда к ШАБАКу присоединилось Управление военной разведки. АМАН сообщал, что из 10 миллионов долларов катарских денег к Мухаммаду Дэйфу попадают 4 миллиона. Это предупреждение обсуждалось и было принято решение инициировать кризис в отношениях с Катаром. Йоси Коэн, возглавлявший ШАБАК в тот период, совершил визит в Катар. Однако эмир Катара заявил о своей неосведомленности относительно использования средств военным крылом, и финансирование продолжило поступать в Газу.

Только в ноябре 2021 года поступление наличных денег в Газу было прекращено. Тогда ХАМАС начал расплачиваться со своими командирами египетским топливом, которое оплачивалось правительством Катара.

В сюжете телеканала отмечалось, что информация была подтверждена тремя информированными источниками, знакомыми с ситуацией.

В ответ канцелярия главы правительства сообщила телеканалу, что Нетаниягу не получал от спецслужб документов, свидетельствующих об использовании катарских денег для финансирования террора. По утверждению окружения Нетаниягу, силовые структуры последовательно приходили к выводу, что средства Катара направлялись на топливо, помощь нуждающимся семьям и зарплаты чиновникам. В канцелярии добавили: "В марте 2020 года премьер-министр был проинформирован, что ХАМАС отдает 4 миллиона долларов из своего гражданского бюджета, формируемого из других источников, военному крылу, при этом катарские деньги использовались на заявленные цели".