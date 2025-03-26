Кнессет проголосует за закон об изменении состава комиссии по назначению судей

26 марта Кнессет начнет рассмотрение во втором и третьем чтениях законопроекта об изменении состава комиссии по назначению судей.

Пленарное заседание Кнессета начнется с дискуссии с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Заседание, инициированное оппозицией, будет посвящено росту преступности в арабском секторе. После этого начнется рассмотрение закона об изменении состава комиссии по назначению судей. На обсуждение отведено 20 часов. Оппозиция подала сотни поправок, однако организационная комиссия Кнессета постановила, что на голосование будут вынесены не более 220 поправок, выбранных оппозицией.

Ожидается, что законопроект будет утвержден около полудня 27 марта.

Фракция "А-Демократим" уже заявила, что не примет участия в голосовании, так как "правительство Израиля объявило войну демократии". Как сообщает "Кешет", в оппозиционных партиях критикуют главу "А-Демократим" Яира Голана за то, что он объявил о решении самостоятельно, несмотря на то, что переговоры между главами оппозиционных партий о форме борьбы против законопроекта все еще продолжаются.

Напомним, что речь идет о законопроекте, основанном на предложении министра юстиции Ярива Левина и министра иностранных дел Гидеона Саара. Основа изменений, предложенных Сааром и Левином – представители Коллегии адвокатов, которые практически всегда были в коалиции с судьями, удаляются из комиссии. Их место займут два адвоката, которые будут избираться депутатами Кнессета – один от коалиции, один от оппозиции.

Таким образом, в состав комиссии войдут два министра, два депутата (один от коалиции, один от оппозиции), два адвоката и трое судей. Для утверждения любого назначения, в том числе в Верховный суд, нужны будут пять голосов из девяти при соблюдении условия, что есть, по меньшей мере, один голос от оппозиции и один голос от коалиции.

Сторонники изменений утверждают, что это сделает комиссию более сбалансированной и менее зависящей от судебной системы. По мнению сторонников реформы, представители коллегии адвокатов, как правило, выступают единым фронтом с представителями судебной системы в комиссии.

Противники утверждают, что закон превращает комиссию в политизированную и менее профессиональную.