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Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 мая: удары по целям, в Нусейрате атакована "башня Иман"

время публикации: 26 мая 2024 г., 06:27 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 06:34
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 мая: удары по целям, в Нусейрате атакована "башня Иман"
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 26 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом в Байт-Лахии.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали "башню Иман" и другие цели в Нусейрате, в центре сектора, есть раненые;

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в лагере Ябна в центре Рафаха; артиллерия и ВВС ЦАХАЛа обстреливали цели на востоке и в центре Рафаха; сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Кешта в Рафахе.

ХАМАС распространил заявление о том, что в Джабалии (на севере сектора Газы) группы израильских военнослужащих якобы попала в засаду в туннеле – некоторые были убиты, их тела похищены. ЦАХАЛ отреагировал на это заявление ХАМАСа коротким сообщением: "Случаев похищения солдата не было".

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