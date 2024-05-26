ЦАХАЛ уничтожил ракетные установки ХАМАСа в Рафиахе, из которых был обстрелян центр Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об уничтожении ракетных установок ХАМАСа в Рафиахе, из которых несколькими часами ранее были обстреляны центральные районы Израиля.

Операция проводилась военно-воздушными силами при содействии бойцов 162-й дивизии.

ЦАХАЛ опубликовал карту, на которой показаны точки запуска ракет 26 мая 2024 года. Семь ракет были выпущены из одной точки в районе Рафиаха, одна - ракета из установки, стоявшей чуть восточнее. Три ракеты упали в море. Несколько ракет были сбиты системой ПРО, несколько ракет упали на открытой местности.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари во время вечернего брифинга отметил, что место запуска ракет находилось примерно в 800 метрах от сил ЦАХАЛа. По его словам, боевики стремились использовать арсенал ракет до того, как он будет уничтожен ЦАХАЛом. Ракетные установки находились между школой и мечетью. И это, по его словам, является еще одним примером циничного использования ХАМАСом гражданского населения в виде "живого щита".