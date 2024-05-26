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ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали в секторе Газы более 50 целей

время публикации: 26 мая 2024 г., 13:23 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 13:23
ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали в секторе Газы более 50 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора.

Подразделения 98-й дивизии действуют в центре Джабалии, на севере сектора. Бойцы 460-й бригады обнаружили склад оружия (в том числе ракеты) в здании школы.

162-я дивизия продолжает действовать в районе Рафиаха, на юге сектора. Бойцы 401-й бригады, а также бригад "Гивати" и "Нахаль", за последние сутки ликвидировали несколько групп боевиков и обнаружили много оружия.

Бойцы 679-й бригады 99-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За последние сутки ими при поддержке ВВС было ликвидировано несколько боевиков.

В течение суток ВВС ЦАХАЛа атаковали в секторе Газы более 50 целей. В частности, ночью в районе Рафиаха были ликвидированы две ракетные установки, нацеленные на КПП "Керем Шалом".

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