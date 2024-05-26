Уточнение МАДА: в результате обстрела центра Израиля были легко травмированы две женщины

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) уточняет: около 14:00 26 мая во время ракетного обстрела центральных районов Израиля в районе Герцлии были легко травмированы две женщины, следовавшие в бомбоубежище.

По данным МАДА, пострадавшим женщинам 52 года и 30 лет.

Еще нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.