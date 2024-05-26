Уточнение МАДА: в результате обстрела центра Израиля были легко травмированы две женщины
время публикации: 26 мая 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 14:44
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) уточняет: около 14:00 26 мая во время ракетного обстрела центральных районов Израиля в районе Герцлии были легко травмированы две женщины, следовавшие в бомбоубежище.
По данным МАДА, пострадавшим женщинам 52 года и 30 лет.
Еще нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.