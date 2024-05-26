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Израиль

Уточнение МАДА: в результате обстрела центра Израиля были легко травмированы две женщины

время публикации: 26 мая 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 14:44
Уточнение МАДА: в результате обстрела центра Израиля были легко травмированы две женщины
Flash90. Фото: Эди Исраэль

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) уточняет: около 14:00 26 мая во время ракетного обстрела центральных районов Израиля в районе Герцлии были легко травмированы две женщины, следовавшие в бомбоубежище.

По данным МАДА, пострадавшим женщинам 52 года и 30 лет.

Еще нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

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