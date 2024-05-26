В Израиль прибыла экс-кандидат в президенты США Никки Хейли
время публикации: 26 мая 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 16:33
В воскресенье, 26 мая, в Израиль прибыла бывшая кандидат в президенты США Никки Хейли (Республиканская партия).
В программе визита посещение районов, прилегающих к границе с Газой.
Хейли намерена также посетить населенные пункты на севере и юге Израиля.
Гостью сопровождает бывший посол Израиля в ООН Дани Данон.
Никки Хейли встретится с представителями политического руководства Израиля.
Отметим, что Хейли всегда поддерживала Израиль.