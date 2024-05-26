В Израиль прибыла экс-кандидат в президенты США Никки Хейли

В воскресенье, 26 мая, в Израиль прибыла бывшая кандидат в президенты США Никки Хейли (Республиканская партия).

В программе визита посещение районов, прилегающих к границе с Газой.

Хейли намерена также посетить населенные пункты на севере и юге Израиля.

Гостью сопровождает бывший посол Израиля в ООН Дани Данон.

Никки Хейли встретится с представителями политического руководства Израиля.

Отметим, что Хейли всегда поддерживала Израиль.