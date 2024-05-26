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Израиль

В Израиль прибыла экс-кандидат в президенты США Никки Хейли

время публикации: 26 мая 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 16:33
В Израиль прибыла экс-кандидат в президенты США Никки Хейли
AP Photo/Meg Kinnard

В воскресенье, 26 мая, в Израиль прибыла бывшая кандидат в президенты США Никки Хейли (Республиканская партия).

В программе визита посещение районов, прилегающих к границе с Газой.

Хейли намерена также посетить населенные пункты на севере и юге Израиля.

Гостью сопровождает бывший посол Израиля в ООН Дани Данон.

Никки Хейли встретится с представителями политического руководства Израиля.

Отметим, что Хейли всегда поддерживала Израиль.

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