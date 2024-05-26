x
26 мая 2024
|
последняя новость: 08:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 мая 2024
|
26 мая 2024
|
последняя новость: 08:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в ночь на 26 мая: операции в районах Дженина, Шхема, Рамаллы

время публикации: 26 мая 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 06:40
Действия ЦАХАЛа в ночь на 26 мая: операции в районах Дженина, Шхема, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 мая действовали в Дженине, Шхеме (в основном в Аскаре) и около Шхема (в Тале, Мадаме), в Рамалле (в Аль-Амари) и около Рамаллы (в Умм Сафе), а также в Хусане (к западу от Бейт-Лехема) и в Ятте (к югу от Хеврона).

Сообщалось о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 мая.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат на севере Иерусалима.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2024

233-й день войны в Израиле. Хронология событий