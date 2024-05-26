Действия ЦАХАЛа в ночь на 26 мая: операции в районах Дженина, Шхема, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 мая действовали в Дженине, Шхеме (в основном в Аскаре) и около Шхема (в Тале, Мадаме), в Рамалле (в Аль-Амари) и около Рамаллы (в Умм Сафе), а также в Хусане (к западу от Бейт-Лехема) и в Ятте (к югу от Хеврона).

Сообщалось о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 мая.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат на севере Иерусалима.