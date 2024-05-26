Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по целям в палаточном лагере в районе Рафаха, десятки погибших

Источники в Газе, а также телеканал "Аль-Джазира" сообщают, что вечером 26 мая самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по целям на территории палаточного лагеря для перемещенных лиц на северо-западе Рафаха, что привело к пожару.

В арабских источниках сообщается, что удар был нанесен по целям в районе Аль-Мауаси, в котором находятся склады UNRWA. Ранее ЦАХАЛ публиковал видеосвидетельства того, что центр логистики Ближневосточного агентства используется ХАМАСом для нападений на израильских военнослужащих. ЦАХАЛ также предупреждал UNRWA, что до тех пор, пока боевики находятся на территории складов, сотрудники агентства не могут чувствовать себя в безопасности.

В сообщениях отмечается, что лагерь находился в зоне ранее объявленой ЦАХАЛом безопасной. Утверждает, что ЦАХАЛ также не предупредил о готовящемся ударе по указанному району.

Телеканал "Аль-Джазира" передал, что в результате действий израильских военных погибли не менее 22 человек, десятки были ранены. "Палестинский информационный центр" ХАМАСа сообщает о более чем 30 погибших.

Израильские СМИ со ссылкой на арабские и палестинские источники сообщают о пожаре в палаточном лагере в Рафиахе, который возник, по всей видимости, в результате удара с воздуха, нанесенного ВВС ЦАХАЛа.