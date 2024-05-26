ЦАХАЛ: слухи об освобождении заложников не соответствуют действительности

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что появившиеся несколько часов назад в социальных сетях слухи об освобождении похищенных, не соответствуют действительности.

Отметим, что несколько часов назад в социальных сетях и группах WhatsApp появились сообщения о том, что военнослужащим ЦАХАЛа удалось освободить более 10 израильтян, похищенных и удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы, а также несколько тел похищенных.