Кирьят-Шмона и окрестности подверглись интенсивному ракетному обстрелу из Ливана

В 18:25 - 18:32 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в Кирьят-Шмоне, а также Кфар Гилади, Маргалиот, Манаре, Мисгав Ам, Тель Хай.

Сообщается о нескольких ракетных залпах с территории Ливана, была активирована система ПРО.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" передал, что в Кирьят-Шмоне были слышны несколько взрывов, характерных для падения ракет или осколков.

Информация уточняется.

Последние раз сигнал тревоги на границе с Ливаном звучал около трех часов назад.