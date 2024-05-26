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Израиль

Кирьят-Шмона и окрестности подверглись интенсивному ракетному обстрелу из Ливана

время публикации: 26 мая 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 18:35
Сигнал тревоги звучит в Кирьят-Шмоне и окрестностях
David Cohen/Flash90

В 18:25 - 18:32 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в Кирьят-Шмоне, а также Кфар Гилади, Маргалиот, Манаре, Мисгав Ам, Тель Хай.

Сообщается о нескольких ракетных залпах с территории Ливана, была активирована система ПРО.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" передал, что в Кирьят-Шмоне были слышны несколько взрывов, характерных для падения ракет или осколков.

Информация уточняется.

Последние раз сигнал тревоги на границе с Ливаном звучал около трех часов назад.

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