Кирьят-Шмона и окрестности подверглись интенсивному ракетному обстрелу из Ливана
время публикации: 26 мая 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 18:35
В 18:25 - 18:32 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в Кирьят-Шмоне, а также Кфар Гилади, Маргалиот, Манаре, Мисгав Ам, Тель Хай.
Сообщается о нескольких ракетных залпах с территории Ливана, была активирована система ПРО.
Корреспондент радиостанции "Кан Бет" передал, что в Кирьят-Шмоне были слышны несколько взрывов, характерных для падения ракет или осколков.
Информация уточняется.
Последние раз сигнал тревоги на границе с Ливаном звучал около трех часов назад.
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