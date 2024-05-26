Ракета, запущенная из Газы, разорвалась на школьной парковке кибуца Саад

В кибуце Саад, жителей которого правительство попросило вернуться в свои дома, считая, что обстановка в области безопасности это позволяет сделать, на парковке рядом со школой разорвалась ракета, запущенная из сектора Газы.

По информации в израильских СМИ, ракета земля-воздух была запущена боевиками ХАМАСа из Байт-Хануна в сторону вертолета ЦАХАЛа.

В результате падения ракеты на территории кибуца не было раненых.