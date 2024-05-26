Ракета, запущенная из Газы, разорвалась на школьной парковке кибуца Саад
время публикации: 26 мая 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 19:31
В кибуце Саад, жителей которого правительство попросило вернуться в свои дома, считая, что обстановка в области безопасности это позволяет сделать, на парковке рядом со школой разорвалась ракета, запущенная из сектора Газы.
По информации в израильских СМИ, ракета земля-воздух была запущена боевиками ХАМАСа из Байт-Хануна в сторону вертолета ЦАХАЛа.
В результате падения ракеты на территории кибуца не было раненых.
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