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Израиль

Ракета, запущенная из Газы, разорвалась на школьной парковке кибуца Саад

время публикации: 26 мая 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 19:31
Ракета, запущенная из Газы, разорвалась на школьной парковке кибуца Саад
Flash90

В кибуце Саад, жителей которого правительство попросило вернуться в свои дома, считая, что обстановка в области безопасности это позволяет сделать, на парковке рядом со школой разорвалась ракета, запущенная из сектора Газы.

По информации в израильских СМИ, ракета земля-воздух была запущена боевиками ХАМАСа из Байт-Хануна в сторону вертолета ЦАХАЛа.

В результате падения ракеты на территории кибуца не было раненых.

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