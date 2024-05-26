Резервист из "видеопризыва к мятежу" утверждает, что не планировал широко его распространять

После допроса в военной полиции подозреваемый был освобожден с рядом ограничений. Напомним, речь идет о человеке, который снялся в военной форме на фоне бетонных развалин с граффити на иврите и "от имени 100 тысяч резервистов" заявлял, что он и его товарищи "пойдут лишь за тем, кто приведет их к победе". Говорящий заявил, что "резервисты будут выполнять приказы только одного лидера – премьер-министра".

Как сообщает mako.co.il, подозреваемый – активист "Ликуда" из Герцлии. Его адвокат Шай Галили утверждает, что резервист не призывал к отказничеству и к неподчинению приказам, а "лишь заявил, что он не будет слушать будущие приказы министра обороны, который будет превышать собственные полномочия", а "будет подчиняться лишь приказам правительства и главы правительства". По мнению адвоката, перевод этого дела в уголовную плоскость вместо административной "абсолютно несоразмерен".

Стало известно, что снимался видеоролик не в секторе Газы, как должна была изобразить окружающая обстановка, а в центре Израиля. Сам резервист на допросе заявил, что не собирался пересылать видео журналисту Инону Магалю, а отправил его своему другу, и как ролик оказался у Магаля, он не знает. По словам резервиста, после многих месяцев службы, в основном, в Иудее и Самарии, он был крайне разочарован ходом боевых действий, поэтому по собственной инициативе он придумал и снял это видео.

ЦАХАЛ сообщил, что автор этого видеоролика отстранен от резервистской службы.