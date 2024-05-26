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Израиль

Тревога в Верхней Галилее, ракетный обстрел

время публикации: 26 мая 2024 г., 10:54 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 10:56

В 10:54 26 мая в поселках Ирон и Авивим, расположенных около границы с Ливаном, была слышна тревога. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел.

Информация уточняется.

За несколько часов до того радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что с территории Ливана были выпущены две противотанковые ракеты по целям в районе Маргалийот, в Верхней Галилее. Тревоги не было.

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