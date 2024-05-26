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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны семь подозреваемых

время публикации: 26 мая 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 10:21
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны семь подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

25-26 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали семь подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Дженине, Мадаме, Тале, Хусане, Аль-Амари (Рамалла), Бейтунии. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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