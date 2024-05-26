Разрешено к публикации: в больнице умер военнослужащий, получивший тяжелые ранения в Газе

Разрешено к публикации: в больнице умер старший сержант Бецалель Цви Ковач, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир", получивший 22 мая тяжелые ранения в бою на севере сектора Газы.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 283 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 635 военнослужащих ЦАХАЛа.