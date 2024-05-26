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Израиль

Разрешено к публикации: в больнице умер военнослужащий, получивший тяжелые ранения в Газе

время публикации: 26 мая 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 17:40
Бецалель Цви Ковач (20 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в больнице умер старший сержант Бецалель Цви Ковач, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир", получивший 22 мая тяжелые ранения в бою на севере сектора Газы.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 283 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 635 военнослужащих ЦАХАЛа.

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