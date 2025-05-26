Глава коалиции получил конверт с порошком и угрозами

26 мая в канцелярию главы правительственной коалиции Офира Каца ("Ликуд") поступил подозрительный конверт.

При проверке в конверте обнаружились белый порошок и письмо с угрозами.

В письме были перечислены личные данные членов семьи Офира Каца.

Кац сообщил о происшествии в службу охраны Кнессета. К расследованию привлечена полиция.

Порошок передан для исследования в соответствующую лабораторию.

За последнее время не менее 20 депутатов и министров получили конверты с порошком и угрозами. Большинство адресатов – депутаты от коалиции.