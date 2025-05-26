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Израиль

Глава коалиции получил конверт с порошком и угрозами

Коалиция
Расследование
время публикации: 26 мая 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 14:58
Глава коалиции получил конверт с порошком и угрозами
Chaim Goldberg/Flash90

26 мая в канцелярию главы правительственной коалиции Офира Каца ("Ликуд") поступил подозрительный конверт.

При проверке в конверте обнаружились белый порошок и письмо с угрозами.

В письме были перечислены личные данные членов семьи Офира Каца.

Кац сообщил о происшествии в службу охраны Кнессета. К расследованию привлечена полиция.

Порошок передан для исследования в соответствующую лабораторию.

За последнее время не менее 20 депутатов и министров получили конверты с порошком и угрозами. Большинство адресатов – депутаты от коалиции.

Израиль
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