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Израиль

После обмена нападками Лапид и Голан побеседовали в Кнессете

Яир Лапид
Яир Голан
Кнессет
Оппозиция
время публикации: 26 мая 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 14:22
После обмена нападками Лапид и Голан побеседовали в Кнессете
Yonatan Sindel/Flash90

В Кнессете состоялась встреча главы оппозиции, лидера партии "Еш Атид" Яира Лапида и председателя партии "Демократим" Яира Голана.

Это первая встреча двух политиков после заявления, сделанного Голаном по поводу "государства, убивающего детей в качестве хобби". Лапид был одним из тех, кто резко раскритиковал заявление Голана. Помимо прочего, Лапид заявил, что "заявление ошибочно и является подарком для наших врагов".

Голан не стал вступать в дискуссию по сути дела, однако сделал заявление, согласно которому "кандидатом на пост премьер-министра должен быть человек, набирающий наибольшее число мандатов в блоке". В Кнессете интерпретировали это заявление, как выпад в адрес главы "Еш Атид", так как, согласно опросам, рейтинг "Демократим" в настоящее время выше рейтинга "Еш Атид".

Встреча, которая состоялась в Кнессете 26 мая, была охарактеризована как положительная и

деловая. По сообщению пресс-службы "Еш Атид", речь шла о координации шагов между оппозиционными партиями.

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