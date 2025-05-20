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Израиль

Письмо с белым порошком пришло в офис министра по делам религии

Кнессет
время публикации: 20 мая 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 18:49
Министр по делам религии Михаэль Малкиэли
Arie Leib Abrams/Flash90

В офис министра по делам религии Михаэля Малкиэли был отправлен конверт с белым порошком. Новостная служба "Кан Бет" передала, что подозрительным письмом занимается охрана Кнессета.

В прошлом месяце израильские СМИ сообщали, что подозрительные конверты, содержащие белый порошок, получили несколько народных избранников: Ариэль Кельнер, Альмог Коэн, Моше Саада, Яаков Ашер, Ицхак Пиндус, Ави Маоз. 29 апреля подозрительный конверт был доставлен в министерство главы правительства.

Израиль
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