Письмо с белым порошком пришло в офис министра по делам религии

В офис министра по делам религии Михаэля Малкиэли был отправлен конверт с белым порошком. Новостная служба "Кан Бет" передала, что подозрительным письмом занимается охрана Кнессета.

В прошлом месяце израильские СМИ сообщали, что подозрительные конверты, содержащие белый порошок, получили несколько народных избранников: Ариэль Кельнер, Альмог Коэн, Моше Саада, Яаков Ашер, Ицхак Пиндус, Ави Маоз. 29 апреля подозрительный конверт был доставлен в министерство главы правительства.