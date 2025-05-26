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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе на территории школы был атакован штаб террористов

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ШАБАК
время публикации: 26 мая 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 08:45
ЦАХАЛ: в Газе на территории школы был атакован штаб террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: в Газе на территории школы был атакован штаб террористов
AP Photo/Ariel Schalit

В ночь на 26 мая был нанесен авиаудар по цели территории школы Фахми аль-Джарджауи в районе Ад-Дарадж, в центре города Газа, где располагается центр размещения перемещенных лиц. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о не менее 25 убитых.

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление по поводу этой атаки. В сообщении сказано, что были атакованы "ключевые террористы, находившиеся в штабе террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", который был создан в районе, где ранее располагалась школа Фахми аль-Джарджауи в городе Газа". "Этот штаб использовался террористами для планирования и сбора разведывательной информации с целью осуществления террористических актов против граждан Государства Израиль и сил ЦАХАЛа", – сказано в официальном сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа.

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – утверждает ЦАХАЛ.

Хамасовский ПИЦ публикует некоторые имена убитых в результате этого удара. Судя по этой публикации, погибли не менее шести членов семьи аль-Касих и трех членов семьи аль-Килани. Возраст не указан. Но тем самым подчеркивается, что жертвами атаки среди прочих стали семьи, которые проживали в лагере беженцев на территории школы.

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