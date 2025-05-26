Нетаниягу встретился в Иерусалиме с главой МВБ США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял вечером в воскресенье в своей канцелярии в Иерусалиме министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

На встрече присутствовали военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман, политический советник д-р Офир Фальк, пресс-секретарь премьер-министра д-р Омер Достри и посол США в Израиле Майк Хакаби.

На встрече Ноэм выразила безоговорочную поддержку государству Израиль и премьер-министру, высоко оценив его политику по строительству забора на границе с Египтом и ведению войны.