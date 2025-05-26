МНБ сообщает о сокращении количества жалоб на шум, создаваемый мечетями

По данным министерства национальной безопасности, почти на 50% сократилось количество жалоб, подаваемых израильтянами на шум, создаваемый мечетями. В МНБ полагают, что это является результатом ужесточения надзора над соблюдением закона о шуме.

В декабре 2024 года глава МНБ Итамар Бен-Гвир отдал распоряжение конфисковать усилители звука и громкоговорители в мечетях, как в смешанных городах, так и в арабских населенных пунктах. Он также распорядился увеличить штрафы за нарушение закона о шуме.

"Исраэль а-Йом" пишет: если за четыре первых месяца в 2024 году было зафиксировано 1400 случаев нарушений мечетями закона о шуме, то в 2025 году за тот же период зафиксировано 787 инцидентов.

В МНБ отмечают, что к репрессивным мерам полиция прибегает в тех случаях, когда не дает результата диалог с мусульманской общиной и ее лидерами.