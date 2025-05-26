Житель Нетании избил жену из Узбекистана за отказ пойти в клуб свингеров

Сотрудники полиции арестовали около недели назад 53-летнего жителя Нетании по подозрению в семейном насилии: он избил жену за отказ присоединиться к нему в клубе свингеров.

По подозрениям полиции, мужчина использовал зависимость своей жены: женщина гражданка Узбекистана, и пара находится в процессе получения вида на жительство для нее в Израиле.

По сообщению полиции, неделю назад поступил вызов по поводу семейного насилия в Нетании. В ходе расследования выяснилось, что после отказа женщины сопровождать мужа в клуб свингеров, тот начал угрожать ей, бить ее по лицу, таскать за волосы. Он также швырнул на пол кофемашину и посуду.

Подозреваемый не позволял своей жертве покинуть квартиру. После того, как он услышал стук в дверь во время прихода полиции, он скрылся с места преступления, но вскоре был арестован.

Из допроса выяснилось, что это не первый случай насилия в семье: мужчина использовал зависимость от него женщины, поскольку она нуждалась в его участии в урегулировании продления ее пребывания в Израиле.

Суд продлил срок содержания мужчины под стражей, и в понедельник, 26 мая, против него поданы обвинения.