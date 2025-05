В Нью-Йорке начался суд над продюсером Шоном Комбсом, обвиняемым в сексуальной эксплуатации

В Нью-Йорке начался суд над музыкальным продюсером и рэпером Шоном Комбсом, также известным как Diddy. Его обвиняют в рэкете, вовлечении в проституцию и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 5 мая началась процедура отбора присяжных.

Комбс отрицает обвинения, заявляя, что половые акты происходили по согласию сторон. Адвокат продюсера Марк Аньилфо признает, что на вечеринки имели сексуальный характер, однако, по его словам, это была просто часть образа жизни свингера, который вел его подзащитный.

Согласно материалам дела, музыкант совершал преступления на протяжении нескольких десятилетий. Он угрожал жертвам не только насилием, но и нанесением ущерба карьере. Обвинительное заключение настаивает на конфискации имущества музыканта.

Шон Комбс – известный американский продюсер и рэп-исполнитель. В 1990-е он основал лейбл Bad Boy Records – первым же артистом, подписанным на него, оказался Notorious B.I.G., одна из легенд гангста-рэпа. Среди других протеже Комбса в те годы были, в частности, Мэри Джей Блайдж и Usher. В 1997-м Комбс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный рэп-продюсер года. У него также есть три премии "Грэмми" – в том числе за лучший рэп-альбом ("No Way Out" 1997 года).

Помимо музыки, артист занимается ресторанным бизнесом и выпускает собственную линию одежды. После поступивших в его адрес обвинений многие бренды приостановили контракты с Комбсом, а Говардский университет в Вашингтоне отозвал присуждённое ему ранее звание почётного доктора.