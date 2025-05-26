ХАМАС согласился на предложение Виткоффа по прекращению огня в секторе Газы

Палестинская террористическая организация ХАМАС согласилась на предложенный Стивом Виткоффом вариант соглашения по прекращению огня в секторе Газы на 70 дней и освобождение 10 живых израильских заложников.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные палестинские источники, отмечая, что соглашение также подразумевает частичный выход израильских войск из сектора Газы и ряд других послаблений.

Однако в Израиле подчеркивают, что речь не идет о новом предложении, и что от предложения в его нынешнем варианте Израиль уже отказался.

Египетские источники сообщали, что предложенный вариант сделки предусматривает освобождение 10 израильских заложников и тел 16 убитых заложников, при этом пятеро заложников должны быть освобождены в первый день соглашения, а остальные пять – в шестидесятый день. Отметим, что египетские источники сообщали о 60-дневном прекращении огня в секторе.