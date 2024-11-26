ДТП в Галилее: один погибший, двое пострадавших

Утром 26 ноября на 762-й трассе возле деревни Басмат-Табун (Нижняя Галилея) столкнулись микроавтобус и мотоцикл. В результате аварии были тяжело травмированы два человека, ехавших на мотоцикле.

Позже служба "Маген Давид Адом" сообщила, что была констатирована смерть одного из пострадавших, мужчины примерно 20 лет. Другой пострадавший молодой мужчина, получивший тяжелые травмы, доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Водитель микроавтобуса получил легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.