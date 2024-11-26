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Израиль

Начгенштаба ЦАХАЛа принял участие в проходившей в Лондоне конференции начальников штабов

Великобритания
время публикации: 26 ноября 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 07:37
Начгенштаба ЦАХАЛа принял участие в проходившей в Лондоне конференции начальников штабов
кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци а-Леви вернулся из Лондона, где принимал участие в двухдневной конференции начальников генеральных штабов.

В рамках конференции а-Леви провел встречи с командующими вооруженными силами различных стран мира, обсудив с ними ситуацию на Ближнем Востоке.

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