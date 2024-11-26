Начгенштаба ЦАХАЛа принял участие в проходившей в Лондоне конференции начальников штабов

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци а-Леви вернулся из Лондона, где принимал участие в двухдневной конференции начальников генеральных штабов.

В рамках конференции а-Леви провел встречи с командующими вооруженными силами различных стран мира, обсудив с ними ситуацию на Ближнем Востоке.