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Израиль

Несмотря на "прекращение огня": в Рош-Пине, Хацор а-Глилит и Йесуд а-Маала не будет учебы

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 26 ноября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 21:23
Несмотря на "прекращение огня": в Рош-Пине, Хацор а-Глилит и Йесуд а-Маала не будет учебы
Liron Moldovan/Flash90

Местные власти трех населенных пунктов – Рош-Пины, Хацор а-Глилит и Йесуд а-Маала сообщили об отмене занятий в школах в среду, 27 ноября, несмотря на объявленное главой правительства Биньямином Нетаниягу соглашение о прекращении огня с Ливаном.

Свое решение они объясняют опасением усиления ракетных обстрелов региона. Не будет работать вся система образования, включая детские сады, школы и неформальное образование.

В среду состоится дополнительная оценка ситуации, после которой инструкции будут изменены или оставлены в силе. Днем ранее об отмене занятий сообщили власти Цфата и Акко.

Израиль
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