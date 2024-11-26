Несмотря на "прекращение огня": в Рош-Пине, Хацор а-Глилит и Йесуд а-Маала не будет учебы

Местные власти трех населенных пунктов – Рош-Пины, Хацор а-Глилит и Йесуд а-Маала сообщили об отмене занятий в школах в среду, 27 ноября, несмотря на объявленное главой правительства Биньямином Нетаниягу соглашение о прекращении огня с Ливаном.

Свое решение они объясняют опасением усиления ракетных обстрелов региона. Не будет работать вся система образования, включая детские сады, школы и неформальное образование.

В среду состоится дополнительная оценка ситуации, после которой инструкции будут изменены или оставлены в силе. Днем ранее об отмене занятий сообщили власти Цфата и Акко.