В Кирьят-Малахи убита пожилая женщина, задержан подозреваемый
время публикации: 26 ноября 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 21:07
В Кирьят-Малахи убита 70-летняя женщина, прибывшие по вызову парамедики "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть. Задержан 30-летний житель города.
Полиция сообщила о задержании 30-летнего жителя города по подозрению в причастности к убийству.
В сообщении отмечается, что речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.
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