В Кирьят-Малахи убита пожилая женщина, задержан подозреваемый

В Кирьят-Малахи убита 70-летняя женщина, прибывшие по вызову парамедики "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть. Задержан 30-летний житель города.

Полиция сообщила о задержании 30-летнего жителя города по подозрению в причастности к убийству.

В сообщении отмечается, что речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.