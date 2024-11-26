x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 21:46
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кирьят-Малахи убита пожилая женщина, задержан подозреваемый

Полиция
Мада
Убийства
время публикации: 26 ноября 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 21:07
В Кирьят-Малахи убита пожилая женщина, задержан подозреваемый
Flash90. Фото: М.Таусиг

В Кирьят-Малахи убита 70-летняя женщина, прибывшие по вызову парамедики "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть. Задержан 30-летний житель города.

Полиция сообщила о задержании 30-летнего жителя города по подозрению в причастности к убийству.

В сообщении отмечается, что речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Насилие в арабском секторе: в Джиср аз-Зарке убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Возле Львиных ворот в Иерусалиме тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2024

Инцидент с применением насилия в Кирьят-Ате, мужчина скончался от полученных ранений