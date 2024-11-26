Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте

Вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, в котором сообщил о заключении соглашения о перемирии, источники в Ливане сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар в центре Бейрута.

По информации агентства "Аль-Марказия", цель находилась в районе Мар-Элиас, расположенном на западе Бейрута. В этом квартале находятся большое количество религиозных учреждений.

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 26 ноября в центре Бейрута погибли не менее десяти человек в результате ударов, нанесенных ЦАХАЛом.