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Израиль

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 26 ноября 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 20:52
Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, в котором сообщил о заключении соглашения о перемирии, источники в Ливане сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар в центре Бейрута.

По информации агентства "Аль-Марказия", цель находилась в районе Мар-Элиас, расположенном на западе Бейрута. В этом квартале находятся большое количество религиозных учреждений.

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 26 ноября в центре Бейрута погибли не менее десяти человек в результате ударов, нанесенных ЦАХАЛом.

Израиль
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