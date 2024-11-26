Нетаниягу не намерен выносить соглашение с Ливаном на утверждение правительства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен утвердить соглашение с Ливаном исключительно на заседании военно-политического кабинета, не вынося на голосование на заседании правительства.

Глава правительства мотивировал свое решение тем, что речь идет об оборонном, а не о политическом соглашении.

Корпорация "Кан" цитирует слова высокопоставленного источника, заявившего, что речь идет об "очень хрупком соглашении".

В то же время, по словам источника, это соглашение полностью соответствует интересам Израиля.

"Это не окончание войны, это прекращение огня, которое мы будем оценивать каждый день заново. Оно может просуществовать два дня, а может два года", - заявил источник.

Как сообщалось ранее, сегодня в 16:00 начнется заседание военно-политического кабинета, в ходе которого ожидается голосование по поводу соглашения. Заседанию кабинета будет предшествовать совещание с главами оборонных структур, а также встречи премьер-министра с лидерами коалиционных партий. Нетаниягу попытается свести к минимуму число министров, которые проголосуют против.